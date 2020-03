Geen school? Thuis leren en les via YouTube!

Alle scholen in Nederland zijn voor drie weken gesloten tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat betekent dus dat kinderen geen les kunnen krijgen. De leraar van Ruben weet daar wel iets op. Hij geeft les via YouTube.

Juf Marijke en meester Christiaan hebben Youtubekanaal Geflipt waarop ze af en toe kinderen helpen. En vanaf nu doen ze dat iedere dag.

Opdrachten

Ook al heeft Ruben geen les op school, huiswerk krijgt hij nog steeds. Hij moet bijvoorbeeld opdrachten maken voor taal, spelling en lezen. Ook moet hij een werkstuk maken.

Nu vindt Ruben het nog leuk om online les te krijgen. Of hij dat na drie weken thuis zijn nog steeds vindt, is even afwachten.