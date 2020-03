De Koningsspelen gaan niet door

De Koningsspelen gaan dit jaar niet door. Op vrijdag 17 april zouden kinderen samen gaan sporten, maar dat vindt de organisatie vanwege het corona-virus niet verstandig.

Hand in Hand

Dat is vooral slecht nieuws voor basisschool de Vlinderslag in Amersfoort, waar de landelijke opening zou zijn. De landelijke sportdag wordt ook niet verzet naar een moment later dit jaar. De Koningsspelen van 2020 zijn op alle basisscholen afgelast.

Het thema dit jaar zou hand in hand. Dat is op dit moment natuurlijk sowieso geen goed idee.

Koningsdag

Ook Koningsdag in Maastricht gaat niet door. De koning zou die stad dit jaar bezoeken. Maastricht hoopt nog steeds dat koning Willem-Alexander en zijn familie een keer langskomen, maar liever niet al op 27 april.