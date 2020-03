Premier Rutte: 'Het lijkt alsof we in een achtbaan zitten'

"We staan voor een enorme opgave. Het lijkt alsof we in een achtbaan zitten die steeds sneller gaat." Dat heeft premier Rutte gezegd tijdens een zeldzame televisietoespraak.

De premier gaf de toespraak vanwege de corona-crises. De toespraak werd live uitgezonden op tv, radio en online. De laatste keer dat zoiets gebeurde was meer dan 40 jaar geleden.

Premier Rutte vertelde dat het corona-virus in Nederland is en daar voorlopig wel zal blijven. Maar hij zei ook dat we de verspreiding kunnen afremmen.