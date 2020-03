Bijna geen Nederlandse bloemen meer verkocht

Nederlandse kwekers krijgen hun bloemen en planten niet meer verkocht. Andere landen willen de bloemen niet kopen vanwege het corona-virus.

Dat is slecht nieuws voor handelaren, want dat betekent dat ze geen geld kunnen verdienen. De regering praat vandaag over bedrijven die geldproblemen hebben door corona. Politici willen kijken of ze de bedrijven extra geld kunnen geven.