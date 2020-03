Nieuw: iedere schooldag Zapplive Extra

Vanaf morgen is er iedere dag een extra uitzending van Zapplive. In het programma gaat presentator Klaas van Kruistum via een videoverbinding praten met deskundigen. Kinderen kunnen vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan.

Ook krijgen jullie tips over hoe je het beste thuis kunt blijven en wat je allemaal kunt doen. Het idee is dat je door het programma veel dingen kunt leren die je anders op school zou leren.

Zapplive Extra is vanaf morgen elke doordeweekse dag te zien tussen 13.00 en 15.30 uur op NPO Zapp en NPO Start.