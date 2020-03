Burgemeester schrijft brief aan kinderen over corona

In de brief staat ook welke maatregelen in Nederland gelden om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zegt in een brief dat kinderen goed op moeten letten en dat ze kaartjes moeten sturen naar familieleden die ze nu niet kunnen bezoeken.

Zo wil hij laten zien dat hij ook aan kinderen denkt in deze tijd.

De brief is afgedrukt in een speciale kinderkant. Kinderen in Rotterdam krijgen die krant normaal gesproken op school, maar dat kan nu niet. Daarom wordt er gekeken of kinderen de krant op een andere manier kunnen krijgen.

Eerder schreef de burgemeester van Groningen ook een brief aan de kinderen in de stad.