Lieve actie: vanavond applaus voor mensen in de zorg

Door het coronavirus moeten mensen in de zorg extra hard werken. Die verdienen wel een bedankje, vinden de bedenkers van het Facebook-evenement #ApplausVoorDeZorg. Veel mensen delen het bericht.

Balkon

Het idee van het evenement is om vanavond om 20.00 uur drie minuten lang te klappen voor alle zorgmedewerkers. Dat kan binnen, maar ook in de tuin of op je balkon. De bedenkers hopen dat het ook gefilmd wordt. Zo kunnen de mensen die aan het werk zijn tijdens het applaus, het later ook horen.

Het applaus is niet alleen bedoeld voor mensen in de zorg zeggen de bedenkers. Ook vakkenvullers, vuilnismannen en andere mensen die nu heel hard werken verdienen het bedankje.