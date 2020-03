Oproep: Heb jij vragen voor premier Rutte over corona?

In onze uitzending gaan we samen met hem proberen zoveel mogelijk van jullie vragen te beantwoorden.

Premier Rutte is binnenkort te gast bij onze avonduitzending. Wil jij iets van hem weten over het corona-virus en de gevolgen voor kinderen?

En wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

1: Maak een filmpje en stel je vraag. 2: Mail de video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een bericht op Instagram .

Premier Rutte gaf maandagavond op televisie, radio en online een toespraak. De laatste keer dat zoiets gebeurde was meer dan 40 jaar geleden.

Premier Rutte vertelde dat het corona-virus in Nederland is en voorlopig wel zal blijven. Maar hij zei ook dat we de verspreiding kunnen afremmen. Hij benadrukte dat belangrijk blijft om je handen te wassen, afstand te houden en geen grote bijeenkomsten te houden.