Deze den is de Europese Boom van het Jaar

Een boom in Tsjechi√ę is verkozen tot Europese Boom van het Jaar. Je ziet de boom van 350 jaar oud op de foto hierboven.

De boom is een grove den en staat op een rots in het water. Vroeger was er op deze plek een dorp, maar nu is er dus alleen nog deze boom.

Veel mensen vinden dat bijzonder. De boom kreeg bijna 50.000 stemmen en dat was genoeg voor de winst.

Heksenboom

Er was ook een boom uit Nederland genomineerd voor de prijs. Dat is de zogenaamde Heksenboom uit Bladel.

De Heksenboom kreeg bijna 20.000 stemmen en eindigde op plek vier. Je ziet 'm hier: