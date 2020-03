75 jaar geleden: Rotterdam geraakt door een raket

Precies 75 jaar geleden is er een grote explosie in een woonwijk in Rotterdam. 34 woningen worden verwoest en nog eens 80 huizen raken erg beschadigd. Ook komen er 42 mensen om het leven. Het blijkt dat er een vliegende bom is neergekomen op de wijk. Die bom heet ook wel een V1-bom.

De V1-bom was eigenlijk niet bedoeld voor Rotterdam, maar voor Antwerpen. Deze stad had een haven die belangrijk was voor de bevrijders. Ze brachten er soldaten, wapens en voedsel naartoe. De Duitsers wilden de bevrijders dwarszitten en de haven beschadigen. Maar één van die bommen kwam dus niet op Antwerpen, maar op Rotterdam terecht. V1-bom in 2020 Een paar maanden geleden werd bij het dorp Wilp in Gelderland ook een V1-bom gevonden. Die zat in de grond en is nooit afgegaan. Bomexperts zijn er een hele dag mee bezig geweest om de bom veilig weg te halen. Hoe dat ging, zie je hier: