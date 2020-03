Nederland klapt voor alle zorgmedewerkers

Op veel plaatsen in Nederland hebben mensen laten horen dat ze respect hebben voor dokters, verplegers en andere zorgmedewerkers.

Het gebeurde om 8 uur 's avonds met een applaus door het hele land. Het was in veel grote steden op straat te horen, zoals in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Belangrijk werk

Het applaus is bedoeld om hulpverleners en zorgpersoneel te steunen. Zij zijn door het corona-virus hard aan het werk om Nederland gezond en veilig te houden.

Ook de koninklijke familie deed mee met het applaus. De prinsessen gebruikten deksels van pannen om nog wat extra lawaai te maken.