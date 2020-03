Eindtoets voor groep 8 gaat niet door vanwege het corona-virus

Alle leerlingen in groep 8 hoeven dit jaar de toets dus niet te maken. Achtstegroepers kunnen na de zomer wel gewoon naar de middelbare school, met het schooladvies dat ze al hebben gekregen.

De eindtoets is geschrapt vanwege het corona-virus. De minister zegt dat hij de werkdruk op leerkracht wil verminderen. Zij zijn nu namelijk heel druk met het mogelijk maken van thuis-lessen.

Gister was de minister bij ons in de uitzending. Toen beantwoordde hij nog veel meer vragen over de gevolgen van het corona-virus voor het onderwijs. Hier kijk je het terug: