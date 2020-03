Songfestival gaat ook niet door vanwege corona-virus

Het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar niet door. Het Songfestival zou in Rotterdam gehouden worden, maar door het corona-virus is dat nu niet slim. Het is niet veilig genoeg.

41 landen zouden meedoen aan het festival. Dat zou betekenen dat fans, artiesten en medewerkers naar Rotterdam zouden reizen. Maar door nieuwe maatregelen kan dat niet meer.

Jeangu Macrooy

Voor Nederland zou Jeangu Macrooy optreden. Speciaal voor het Songfestival had hij het nummer Grow gemaakt.