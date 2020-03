Ida's ouders werken op de kermis, maar ook die gaat niet door

Ida en haar ouders reizen in de lente en zomer normaal gesproken het hele land door. Ze hebben een schiettent op de kermis. Eind april stonden de eerste kermissen van het jaar gepland, maar die zijn al afgelast. En het is nog onduidelijk wanneer de kermis wel weer doorgaat.

Ida's ouders zijn niet de enige met dit probleem. Ook veel andere mensen in Nederland hebben een eigen bedrijf, waar ze op dit moment niet kunnen werken.

Meer hulp

Premier Rutte zegt dat hij die mensen gaat helpen, maar Ida is bang dat het niet genoeg is. Ze wil later zelf ook op de kermis werken, maar ze is bang dat de kermis misschien later niet meer bestaat.

Ida hoopt dat er nog meer hulp komt. Zodat het kermisleven straks weer gewoon kan beginnen.