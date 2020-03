Kinderen krijgen thuis sporttraining of muziekles

Zo geeft Dansschool Focus uit Enschede les via YouTube. Kinderen die normaal naar die dansschool gaan, zijn er heel blij mee. Zoals Brechtje, zij komt er normaal 5 keer in de week.

Samen naar muziekles, dansles of voetbaltraining: dat zit er nu even niet in. Maar er worden steeds meer creatieve oplossingen bedacht.

Ook veel muzieklessen gaan nu online, bijvoorbeeld gitaarlessen of pianolessen. Je ziet er vanavond meer over in het Jeugdjournaal.

Stelling

Wat vind jij: is het tijdens de corona-maatregelen belangrijk om je hobby's te kunnen blijven oefenen, of is vooral school nu belangrijk? Laat het ons weten in de reacties bij de stelling.