Middag-update: winkels dicht en minister praat over poepen

Gevangenen maken mondkapjes

Wist je al dat vandaag verschillende winkels dichtgaan, zoals de H&M en winkels van LEGO? Ook gaan gevangenen vanaf vandaag zelf mondkapjes maken. En heb je al gehoord dat onze minister-president Mark Rutte iets grappigs heeft gezegd over poepen. Je hoort het allemaal in de video hierboven!