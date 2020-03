Kindertelefoon veel gebeld: 'Belangrijk als kinderen hun zorgen kunnen delen'

Zo zijn sommige kinderen bang om het virus te krijgen of dat iemand die zij kennen het krijgt. Andere kinderen hebben vragen over hoe het nou moet met school. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen om toetsen, examens en vakanties.

Veel kinderen maken zich zorgen over het corona-virus. Dat merken ze ook bij De Kindertelefoon. Zij hebben per dag zeker 1500 gesprekken met kinderen die bezorgd zijn en veel vragen hebben.

Alle kinderen die te maken hebben met ongerustheid, stress, verveling, vragen of problemen kunnen bij De Kindertelefoon terecht. Volgens hen is het belangrijk dat je er niet mee blijft zitten.

Zit jij ergens mee - voor jezelf of voor iemand anders - of wil je er gewoon iets over kwijt? Dan kun je altijd met de Kindertelefoon bellen. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0800 - 0432 of via kindertelefoon.nl.