IJsbeer-tweeling mag voor het eerst naar buiten

In Ouwehands Dierenpark is een pasgeboren ijsbeer-tweeling voor het eerst naar buiten geweest. De ijsberen werden op 27 november geboren. Omdat de tweeling inmiddels flink is gegroeid, was het tijd om eindelijk een frisse neus te halen.

Er stond geen publiek klaar om de dieren te verwelkomen. Het park is namelijk dicht vanwege het corona-virus.

Namen

De ijsberen hebben nog geen namen. Dat komt omdat verzorgers nog niet weten welk geslacht de dieren zijn. Als de tweeling binnenkort gaat zwemmen, hopen de dierverzorgers te zien wat het geslacht is.

Er zijn wel al een paar opties. De mogelijke jongensnamen zijn Yuka en Atlas en voor een meisje Yura en Nova.

Donkere kamer

De afgelopen maanden woonde de tweeling samen met hun moeder in een speciale kamer. Daar was het heel donker en stil zodat ze rustig konden groeien. Dat doen ze in het wild namelijk ook.

Ook de dierenverzorgers mochten in die maanden niet bij de tweeling komen. Ze volgden de ijsberen via camerabeelden. Deze beelden worden nu gebruikt voor onderzoek naar de dieren.