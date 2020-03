Minister voor zorg is te moe en stopt

Minister Bruno Bruins die gaat over de medische zorg in Nederland stopt met zijn werk. De minister was de afgelopen tijd erg druk met het corona-virus.

Gisteren werd duidelijk dat hij erg moe was door al het werk. Volgens zijn dokter moet hij rust nemen en daarom heeft hij ontslag genomen.

Nieuwe minister

De minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, neemt het werk van de minister over. Hij zal zich de komende tijd bezighouden met het corona-virus in Nederland.

Voor het andere werk van minister Bruins zoekt de regering nu een goede vervanger.