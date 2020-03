Meer kinderen opgepakt door de politie

Vorig jaar heeft de politie voor het eerst in tien jaar meer minderjarigen opgepakt. In 2019 werden ongeveer 18.000 mensen opgepakt die jonger waren dan 18 jaar. Dat is ongeveer 1000 meer dan het jaar daarvoor.

Geweld

De meeste kinderen zijn opgepakt voor winkeldiefstel of het stelen van een fiets. Soms ging het er ook heftiger aan toe: 1 van de 10 opgepakte kinderen moest naar het politiebureau vanwege het gebruiken van geweld.

Messen

Verder heeft de politie veel messen afgepakt. Dat aantal was in 2019 drie keer zo veel als in de jaren ervoor. Al eerder zeiden burgemeesters van een paar grote steden dat ze willen verbieden dat kinderen messen bij zich hebben. In de video hieronder zie je waarom: