'Brief voor de koning' is nu ook een serie

Het boek Brief van de Koning is één van de populairste Nederlandse kinderboeken ooit. Nu is er ook een serie over op Netflix. Die is in het Engels, en dus heet de serie Letter for the King.

Spannende reis

De serie bestaat uit zes delen. Het verhaal gaat over de spannende reis van Tiuri van 16. Die moet zo snel mogelijk een belangrijke brief bij een koning bezorgen.

In de Netflix-serie doen acteurs mee van over de hele wereld. Zij spreken allemaal Engels in de serie.

Stelling

Het boek komt uit 1962 en is van de Nederlandse schrijfster Tonke Dragt. Nu het een serie op Netflix is, kunnen kinderen uit de hele wereld het verhaal leren kennen.

Wat vind jij: is het leuk dat het boek verfilmd is, of had het van jou niet gehoeven? Laat het weten in de reacties bij de stelling.