Radiostations in 30 landen zetten tegelijkertijd hetzelfde liedje op

Het begon met het idee van een Nederlandse radio-dj: iedere ochtend het nummer You'll Never Walk Alone draaien op hetzelfde tijdstip. Dat betekent 'je loopt nooit alleen'. En dat is precies wat radio-dj Sander Hoogendoorn aan iedereen wil laten weten, dat mensen niet alleen zijn.

Daarom bedacht hij de actie. Hij wil in deze tijd van onrust over corona mensen dichterbij elkaar brengen.

Heel Europa

Andere radiozenders vonden dit zo'n goed idee, dat ze hetzelfde zijn gaan doen. Zelfs radiozenders uit het buitenland sloten zich aan bij de actie.

Vanochtend werd het nummer op meer dan 180 radio-zenders gedraaid, in wel 30 verschillende landen.

In het filmpje hieronder zie je hoe het nummer vanochtend werd gedraaid: