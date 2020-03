Hoe werkt het Jeugdjournaal met het corona-virus?

Voor verslaggevers is het anders. Die gaan altijd het land in, naar de kinderen en het nieuws toe. Zo kunnen ze daarna aan jullie vertellen wat er allemaal gebeurt in Nederland.

De interviews gaan bijna altijd met een microfoon. Die heeft een soort hoes eromheen, zodat je de wind niet hoort. Dat ding heet een plopkap.

Veel mensen vragen zich af of die wel veilig is. Het antwoord: ja. De microfoon zou alleen een virus kunnen overbrengen als je er aan gaat zitten en daarna met je vingers in je mond of neus gaat. Dat is dus niet verstandig.