Man die schoot in de tram in Utrecht moet levenslang de cel in

Gökmen T., de man die vorig jaar een aanslag pleegde in Utrecht, moet levenslang de cel in. Dat heeft de rechter bepaald.

Op 18 maart vorig jaar schoot de man vier mensen dood in een tram. Nog dezelfde dag werd hij opgepakt. Toen hij was aangehouden, gaf hij toe dat hij de aanslag had gepleegd. Daarna wilde hij niet meer met de politie praten.

Respectloos

Gökmen T. werkte niet mee aan de rechtszaak tegen hem. Hij spuugde naar zijn advocaat en de rechter, en stak vaak zijn middelvinger op. Hij verzette zich ook hevig als hij van zijn cel naar de rechtszaal werd vervoerd. Daarom mocht hij nu niet bij de uitspraak zijn. Het zou te veel politie-agenten kosten om hem daarheen te brengen.

Zware straf

Levenslang is de zwaarste straf die iemand kan krijgen in Nederland. Die krijgt Gökmen T., omdat hij geen spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Ook zijn de gevolgen van zijn aanslag enorm en heeft hij de nabestaanden veel verdriet aangedaan.