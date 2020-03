Ouders uit Syrië vernoemen hun zoontje naar de koning

Vrolijk nieuws uit een ziekenhuis in Harderwijk. Daar is baby Willem Alexander geboren. De ouders van het jongetje komen uit Syrië. Ze hebben hun zoon naar de koning vernoemd als bedankje omdat ze in Nederland kunnen wonen.

De ouders wonen hier nu drie jaar en zijn daar heel blij mee.

De laatste keer dat een Nederlandse baby deze naam kreeg is bijna 40 jaar geleden.

Hartjes

Op het bericht van het ziekenhuis op Facebook reageren veel mensen enthousiast op het nieuws. De ouders en baby Willem Alexander krijgen veel hartjes. Iemand merkt ook op dat er een paar jaar geleden een Syrische Máxima is geboren. Ook dat was een bedankje.