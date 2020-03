Zo ging de eerste week zonder school

Niet met je vrienden in de klas, je leraar geeft les via YouTube en huiswerk maken met je broer of zus. De eerste week niet naar school zit erop.

Eind vorige week besloot premier Rutte om alle scholen in Nederland te sluiten tot en met 6 april. De maatregel werd genomen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Online-les

Ondanks dat de scholen dicht gingen, konden de meeste scholieren wel gewoon doorgaan met hun schoolwerk. Met programma's, apps en video's van je leraar op YouTube kon het thuiswerken beginnen!

Dat ging alleen niet altijd helemaal soepel. Sommige kinderen konden op de online programma's niet inloggen of de apps werkten niet. Er openden veel meer kinderen dan normaal tegelijk de programma's. Dat kon het systeem niet aan.