Ajax en Feyenoord bedanken samen mensen in de zorg

Normaal gesproken zijn Ajax en Feyenoord grote vijanden, maar nu hebben ze samen iets liefs gedaan. De clubs hebben een advertentie in de krant gezet om mensen in de zorg te bedanken.

In de advertentie staat 'Hand op hand voor onze dapp're strijders in de zorg'. De tekst 'hand in hand' zit in het clublied van Feyenoord en 'dapp're strijders' in het clublied van Ajax.