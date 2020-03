Leger gaat helpen met verdelen corona-patiënten

Er zijn te veel corona-patiënten in Brabantse ziekenhuizen. De ziekenhuizen kunnen daardoor niet iedereen meer helpen. Artsen uit Brabant hebben gezegd dat ze hulp nodig hebben. Daarom gaat het leger helpen om corona-patiënten te verdelen over alle ziekenhuizen in Nederland.

De ziekenhuizen in Brabant zijn daar blij mee, omdat ze volgende week nog veel meer zieken verwachten.