Alle Songfestival-liedjes van 2020 afgekeurd voor volgend jaar

Alle liedjes die dit jaar te horen zouden zijn bij het Songfestival, mogen volgend jaar niet meedoen. Dat heeft de organisatie besloten. Dat betekent dat alle artiesten een nieuw nummer moeten schrijven.

Dat is besloten, omdat in de regels van het festival staat dat alle liedjes op z'n vroegst in september bekend mogen zijn.

Deze week werd bekend dat het Songfestival dit jaar niet doorgaat vanwege het corona-virus. Het festival is verplaatst naar mei 2021. De nieuwe liedjes kunnen vanaf september dit jaar gepresenteerd worden.

Jeangu Macrooy

Landen mogen zelf beslissen of ze volgend jaar dezelfde artiest sturen, of iemand anders. Voor Nederland blijft de artiest hetzelfde: Jeangu Macrooy. Hij schreef het lied Grow, maar dat lied zul je volgend jaar dus niet horen.