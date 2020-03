Hoe moeilijk is het om 1,5 meter afstand te houden?

Je hebt het zeker gehoord deze week: om het corona-virus tegen te gaan is het super belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. Als je zo ver uit elkaar zit of staat, is de kans veel kleiner dat het virus zich kan verspreiden.

Toch leek het vandaag alsof veel mensen dat vergeten zijn. Daarom ging verslaggever Bart met een meetlint de straat op om aan iedereen te laten zien hoe ver 1,5 meter is.