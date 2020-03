'Ga niet naar het strand of met de trein vandaag!'

'Ga vandaag niet naar het strand!'. Dat zeggen de burgemeesters van bekende plaatsen langs de kust. Gisteren was het op veel stranden erg druk en dat is niet de bedoeling. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden om ervoor te zorgen dat het corona-virus zich niet verspreidt.

Blijf in je eigen bubbel! Aan al die mensen bij elkaar op de markt, in het park en op ‘schijt aan corona’ huisfeestjes: Doe. Effe. Normaal! Ook de helden in de zorg vragen van ons maar 1 ding: blijf thuis als het kan en als je de hort op moet: houd afstand!

Ook in sommige treinen was het druk gisteren, omdat mensen er op uit gingen. De baas van de NS is het daar niet mee eens. Hij zegt dat mensen niet met de trein moeten reizen als dat niet per se nodig is. De treinen die nog rijden zijn alleen bedoeld om mensen naar hun werk te brengen.