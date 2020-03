Regen van geld na brand in Den Bosch

Duizenden euro's dwarrelden over straat na een brand in een flat in Den Bosch. Agenten probeerden zoveel mogelijk geld op te rapen. De biljetten lagen overal: op de straat, onder de auto's, in de struiken en op het gras.

Waar al het geld vandaan komt, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom er zoveel contant geld in het huis lag. En misschien gaat het om nep geld.

Aangestoken

De brand brak uit in een appartement op de tweede verdieping. De politie denkt dat de brand is aangestoken. Een vrouw is bij de brand gewond geraakt, zij is naar het ziekenhuis gebracht.