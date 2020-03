Veel discussie over Olympische Spelen: gaat ze nog door?

Gaan de Olympische Spelen wel of niet door? Daar is veel discussie over. Veel mensen vinden dat het uitgesteld moet worden vanwege het corona-virus. De organisatie vergadert er veel over, maar er is nog geen definitief besluit,

De Olympische Spelen staan gepland voor juli in de Japanse hoofdstad Tokio. De baas van de Spelen zei gisteren nog dat het gewoon doorgaat.

Kritiek

Toch hebben steeds meer sporters en sportbonden daar kritiek op. Ze vinden het raar om een groot evenement te houden als veel mensen ziek zijn. Ook zijn ze bang dat het virus zich verder kan verspreiden. Sporters, fans en medewerkers komen vanuit de hele wereld naar Japan en kunnen elkaar zo makkelijk besmetten.

Niet eerlijk

Ook vinden veel mensen het niet eerlijk dat sporters nu niet goed kunnen trainen. Dat komt doordat veel sportvelden, gymzalen en zwembaden dicht zijn. Belangrijke kwalificatiewedstrijden zijn afgelast.

De sportbond in Spanje zegt daarom dat Spelen sowieso uitgesteld moeten worden. Ook Nederlandse sportbonden, zoals de wielerbond, zijn het daarmee eens.