Bekende topsporters trainen thuis: 'Zo blijf ik toch fit'

Alle sportvelden, gymzalen en zwembaden zijn gesloten vanwege het corona-virus. Topsporters bedenken creatieve manieren om toch te kunnen trainen.

Zo traint atlete Dafne Schippers samen met haar hond in de tuin. En hebben de bekende turnsters Lieke en Sanne Wevers een balk laten bezorgen in hun appartement. Zo kunnen ze thuis toch fit blijven. Je ziet het in de video hierboven.