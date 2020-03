Sofie en Givaro doen aan topsport, maar dat is nu lastig

Vanwege het corona-virus zijn alle sportclubs en sportterreinen dicht. Heel veel kinderen balen daarvan, maar voor Sofie en Givaro is het extra vervelend. Zij doen allebei aan topsport en kunnen nu veel lastiger aan hun niveau werken.

Sofie is turnster en traint normaal gesproken 8 keer per week. Omdat ze zeker drie weken niet kan trainen op haar club, is haar trainer bang dat haar niveau achteruit gaat. Gelukkig kan Sofie wel een paar oefeningen doen in haar achtertuin. Toch hoopt ze dat ze snel weer naar de club mag.