Yasmin volgt een kerkdienst vanuit haar huis

Veel gebruikelijke kerkdiensten gaan niet door vanwege corona. En dat is flink balen, want de kerk is voor veel kinderen een groot deel van hun zondag. Yasmin van 12 kon vandaag toch een dienst volgen, maar dan wel vanaf haar eigen bank.

Het bestuur van de kerk had geregeld dat iedereen de kerkdienst live kan volgen via internet. Yasmin vindt dat een goede oplossing, maar het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde.