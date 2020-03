Middag-update: bruiloft op straat en boete voor kinderen op sportveldje

Iedere dag van maandag tot en met vrijdag praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws.

Boete voor spelen op sportveldje Nijmegen

Even een balletje trappen op een sportveld moet je in Nijmegen niet proberen. Daar krijg je een flinke boete als je het wel doet. En in Amerika hield een bruidspaar hun huwelijk op straat, vanwege het corona-virus. Dat en meer nieuws zie je in de video hierboven!