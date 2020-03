Dit zijn de nieuwe maatregelen tegen corona in Nederland

Minister-president Mark Rutte gaf, na een lange vergadering over de corona-crisis, een persconferentie. Dat deed hij niet alleen. Ook de minister voor Veiligheid en de minister voor Gezondheid waren erbij.

Rutte begon met vertellen dat mensen nog steeds zo min mogelijk naar buiten moeten gaan. De ministers vertelden welke nieuwe maatregelen er ingaan.

Boetes

De politie mag boetes uitdelen als 3 of meer mensen samen zijn en geen 1,5 meter afstand houden. Voor een gezinnen is dat anders. Je mag gewoon bij je ouders, broertjes en zusjes in de buurt zijn. Kinderen mogen buiten blijven spelen en krijgen daar geen boete voor. Maar ze moeten wel afstand houden.

Minder mensen bij elkaar

Je mag niet meer dan 3 mensen bij je thuis uitnodigen. Binnen moet je ook afstand houden van je gasten.

En tot 1 juni zijn alle bijeenkomsten en evenementen afgelast. Eerder mochten die wel doorgaan als er niet meer dan 100 mensen kwamen, maar nu dus helemaal niet meer.

Plekken sluiten

Politie mag plekken afsluiten als er te veel mensen komen. Bijvoorbeeld stranden of parken. Ook mogen burgemeesters winkels sluiten, die niet genoeg doen om mensen te spreiden over hun winkel.

Of scholen ook langer dicht blijven, is nog niet duidelijk. De minister zegt dat ze daar pas rond 6 april, dus als de scholen weer open zouden gaan, iets over gaan zeggen.