Wat mag je nog wel doen bij het buitenspelen?

Premier Rutte zei het nog een keer: houd echt die 1,5 meter afstand. De politie mag zelfs boetes uitdelen aan mensen die dat niet doen. Kinderen kunnen geen boete krijgen.

Waarom is dat eigenlijk, en wat gebeurt er als we dat niet doen? Wat mag je eigenlijk nog wél bij het buitenspelen? Die vragen beantwoorden we in de video hierboven.