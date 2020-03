Wat mag je nog WEL doen en wat NIET?

Er zijn veel nieuwe maatregelen vanwege het corona-virus en daar krijgen we van jullie veel vragen over. Want wat mag je nu nog wel en wat niet meer?

Geen groepjes

Er is een verbod op groepjes mensen die samen sporten of gewoon buiten rondhangen. Dit heet een samenscholingsverbod. Een groepje mag niet uit meer dan 3 personen bestaan en mensen moeten minstens 1,5 meter van elkaar afstaan.

De politie gaat ook controleren en boetes uitdelen als mensen de regels overtreden. Zo'n boete kan namelijk oplopen tot 400 euro. Het is nog niet duidelijk of kinderen de boete ook kunnen krijgen.