Action ontslaat medewerker na 'diefstal' van plastic tasje

De Action heeft een medewerker ontslagen omdat hij een tasje van 3 cent heeft meegenomen zonder te betalen. Hij pakte het tasje na sluitingstijd om spullen mee te nemen naar huis. Die spullen had hij al zelf gekocht bij de Action.

Betalen

Volgens de Action maakt het niet uit of het gaat om een tasje van 3 cent of iets van 300 euro. Ze verwachten dat hun personeel eerlijk is. Medewerkers moeten betalen wat ze meenemen.

Onbewust

De medewerker geeft toe dat hij het tasje heeft meegenomen. Hij laat weten dat het onbewust is gegaan. Hij wilde het later betalen, maar dat is hij vergeten. Hij denkt dat de winkel hem wil ontslaan, omdat hij ouder is dan de meeste andere medewerkers.