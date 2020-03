Scholen heel waarschijnlijk ook na 6 april nog dicht

Heel waarschijnlijk blijven alle scholen ook na 6 april nog dicht. Minister Slob, die over het onderwijs gaat, heeft gezegd dat hij wil wachten op een groot onderzoek. In dat onderzoek wordt gekeken hoe besmettelijk kinderen precies zijn.

De minister wil besluiten of de scholen open kunnen als het onderzoek klaar is. Maar het onderzoek is gisteren pas begonnen, en het zou nog 6 weken kunnen duren voordat het af is. Als het echt 6 weken duurt, zou dat betekenen dat de scholen niet voor mei weer open gaan.

Niet bekend

Volgens de minister is het nog niet zeker of het zo lang gaat duren. Hij hoopt daar zo snel mogelijk meer over te kunnen vertellen.