Speciaal telefoonnummer van Rode Kruis al vaak gebeld

Hulporganisatie het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer gemaakt waar mensen naartoe kunnen bellen voor hulp. En dat werkt goed: het nummer bestaat nu een week en er hebben al 12.000 mensen naar het nummer gebeld. Veel mensen die bellen kunnen hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Klusjes

Mensen die bellen, kunnen bezoek krijgen van vrijwilligers. Zij kunnen hun boodschappen doen, medicijnen ophalen of gewoon even kletsen. Zo kunnen oudere mensen of mensen die graag bezoek willen ook hun verhalen of vragen kwijt.