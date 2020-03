Ringstaart-maki geboren in dierentuin in Rotterdam

diergaardeblijdorp Diergaarde Blijdorp / Rotterdam Zoo

Ringstaartmaki Ketaka is voor het eerst moeder geworden. Ketaka doet het goed en is erg zorgzaam zoals je kunt zien in dit filmpje. De vader wordt Leo genoemd en is de enige volwassen man in de groep. Hij kwam in juli vanuit Amersfoort naar het verblijf in het Oceanium. Er zijn meerdere paringen gezien, dus wie weet worden er binnenkort nog meer jongen geboren... Het makiverblijf is financieel mogelijk gemaakt door de #VriendenvanBlijdorp. Wist je dat Blijdorp het natuurbehoudsproject 'Madagasikara Voakajy' steunt op Madagaskar om zo de unieke dieren (zoals ringstaartmaki's) en planten op het eiland te behouden? Snuffel eens in het dierendossier op onze website.