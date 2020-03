Middag-update: Britse kroonprins Charles heeft corona-virus

Vervelend nieuws voor prins Charles in Groot-Brittannië. Hij heeft het corona-virus. Volgens het Britse koningshuis gaat het goed met hem. Dat en meer nieuws zie je in de video hierboven.

Iedere dag van maandag tot en met vrijdag praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws.

Brazilianen boos op president

Veel Brazilianen zijn boos op hun president, Jaïr Bolsonaro. Als het aan hem ligt stoppen ze daar met de maatregelen om het virus tegen te houden. Inwoners zijn bang dat als hij z'n zin krijgt, veel mensen onnodig ziek worden en dood kunnen gaan.

KLM-stewardess zingt liedje

Een stewardess van vliegmaatschappij KLM zong speciaal voor de mensen in het vliegtuig het liedje When Will I See You Again. Door de corona-crisis wordt er steeds minder gevlogen. En dat vindt ze heel erg jammer: