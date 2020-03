De laatste cijfers over corona in Nederland

Eerst zag het er naar uit dat iemand met het virus zeker twee andere mensen ziek maakten. Nu is dat volgens de onderzoekers maximaal een persoon. Dat is een vooruitgang, maar er worden nog steeds veel mensen ziek.

Corona-onderzoekers zeggen dat de besmettingen in Nederland afnemen. Dat klinkt als goed nieuws, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost.

Sinds het virus in Nederland opdook is er van 6412 mensen bekend dat ze besmet zijn. Dat zijn er waarschijnlijk veel meer, want niet iedereen wordt getest.

Door het virus zijn 356 mensen overleden en zo'n 600 mensen liggen op een speciale afdeling van het ziekenhuis omdat ze ernstig ziek zijn. Er zijn ook al veel mensen in Nederland weer beter geworden.