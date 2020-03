Onderzoek: hoe verspreiden kinderen corona?

Het belangrijkste doel van dat onderzoek is te weten komen hoe vaak kinderen besmet worden. En hoe vaak ze de besmetting doorgeven aan andere mensen in het gezin.

Deze week is een groot corona-onderzoek onder gezinnen van start gegaan. De onderzoekers willen meer te weten komen over de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus.

Het onderzoek is ook belangrijk voor de minister van Onderwijs. Pas als hij de resultaten heeft gezien, neemt hij een beslissing over de scholen. Hij kijkt dan of ze weer open kunnen of juist langer dicht moeten.