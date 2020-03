Zorgen over gesloten scholen in Nederland en in het buitenland

Hulporganisatie Unicef maakt zich zorgen over de schoolsluiting. In 120 landen zijn de scholen vanwege het corona-virus gesloten en dat heeft veel gevolgen. Vooral voor kinderen in armere landen is de situatie vervelend.

In die landen krijgen kinderen vaak een maaltijd op school. Nu zij thuiszitten is dat eten er soms niet. Ook hulp van dokters is voor veel kinderen weggevallen. Unicef denkt dat veel kinderen vanwege de corona-uitbraak een achterstand oplopen in hun schoolwerk die maar moeilijk in te halen is.

De hulporganisatie wil geld inzamelen om deze kinderen te helpen.

Online lessen

Voor veel kinderen in Nederland is het meest-voorkomende probleem dat de online lessen niet altijd goed werken. En het is natuurlijk niet leuk je klasgenoten niet te zien. Kinderen kunnen zich hierdoor alleen gaan voelen.