Je hebt een week extra voor de Jeugdjournaal Wedstrijd!

We hebben nieuws over de Jeugdjournaal Wedstrijd! Omdat de meeste kinderen tot zeker 6 april niet naar school gaan, hebben jullie een week extra de tijd om een filmpje in te sturen.

De Jeugdjournaal Wedstrijd gaat ondanks al het corona-nieuws gewoon door. De finale op 19 april zal er waarschijnlijk wel iets anders uitzien dan vorig jaar. Hoe we dat gaan doen, weten we nog niet precies. Dat lees je later in de Jeugdjournaal-app.