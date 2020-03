Basisschool in Lelystad helemaal afgebrand

In Lelystad is brand uitgebroken in een basisschool. Niemand was in het gebouw toen het in brand vloog. Het gaat om basisschool de Triangel.

Het gebouw staat midden in een woonwijk. Al snel was duidelijk dat het niet meer te redden was. Vlammen sloegen uit het gebouw en er ontstonden gigantische rookwolken.

Slopen

Een geluk bij een ongeluk: het schoolgebouw zou al gesloopt worden, omdat het erg oud is. De 130 leerlingen van de basisschool zouden daarom na de zomervakantie sowieso al verhuizen.